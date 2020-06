Nederlandse regering geeft KLM 3,4 miljard euro noodsteun

De Nederlandse regering schiet luchtvaartmaatschappij KLM te hulp met een steunpakket van 3,4 miljard euro. Daaraan zijn verschillende voorwaarden verbonden, zoals het verlagen van de kosten met 15 procent. KLM zal een herstructureringsplan uitwerken, waarbij waarschijnlijk ook banen zullen sneuvelen.

Het steunpakket bestaat uit een directe lening van 1 miljard euro en overheidsgaranties tot 90 procent op kredieten bij in totaal elf banken ter waarde van 2,4 miljard euro, zo hebben de bevoegde ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en de luchtvaartmaatschappij vrijdag bekendgemaakt.

De steun moet KLM helpen om de coronacrisis te doorstaan. ‘Het financieringspakket is noodzakelijk om de komende periode de lange en moeilijke weg van herstel veilig te stellen’, stelt KLM-topman Pieter Elbers in een persbericht.

Aan de steun zijn wel een reeks voorwaarden verbonden. Zo zijn er hardere afspraken gemaakt met moederbedrijf Air France-KLM en de Franse overheid over de positie van Schiphol als belangrijke overstapluchthaven. Voorts moet het aantal nachtvluchten omlaag en moet de luchtvaartmaatschappij meer werk maken van verduurzaming. Ze zal ook geen dividend uitkeren aan de aandeelhouders zo lang de steun loopt.

Bovendien moet KLM zelf de kosten met 15 procent verlagen. Daarvoor wordt de komende maanden een herstructureringsplan opgesteld. Doel ervan is om ‘de huidige activiteiten van KLM te herzien en KLM aan te passen aan de veranderde economische realiteit’, aldus de maatschappij.

Jobverlies

Het is aan de directie en de vakbonden om het plan uit te werken, maar de Nederlandse regering legt toch al enkele krijtlijnen vast. ‘Het verbeteren van de competitiviteit zal ook een substantiële bijdrage van het personeel via de arbeidsvoorwaarden vereisen’, klinkt het in de brief van de ministers. Er is sprake van looninleveringen, waarbij de werknemers die het meest verdienen ook het meest zullen moeten inleveren. En de topmanagers zullen voorlopig geen bonussen meer krijgen.

Over eventueel jobverlies wordt in het persbericht van de luchtvaartmaatschappij nog niets gezegd. Maar minister Hoekstra zei vrijdag al dat banenverlies waarschijnlijk onvermijdelijk zal zijn. Naar verluidt zouden 6.000 van de 30.000 banen op de tocht staan.

Het aandeel van de luchtvaartgroep Air France-KLM opende met een winst van bijna 10 procent op de beurs van Amsterdam, na de aankondiging van het steunpakket.