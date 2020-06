Bijna 30.000 mensen waren maar één of twee dagen werkloos, maar kregen wel volledige energiepremie

Ruim 70.000 mensen die tijdelijk werkloos waren tijdens de coronacrisis hebben de Vlaamse energiepremie gekregen van 202 euro. Daarbij ook bijna 30.000 mensen die maar één of twee dagen werkloos zijn geweest. Dat schrijft VRT NWS.

Op 18 maart kondigde de Vlaamse regering aan dat ze eenmalig de water-, gas- en elektriciteitsfactuur van tijdelijk werkloze mensen op zich zouden nemen. Daarvoor kwam er een forfaitair bedrag van 202 euro voor wie minstens één dag tijdelijk werkloos was in de periode tussen 20 maart en 17 juli. Heel wat Vlamingen hebben die premie ondertussen ook al gekregen. De maatregel heeft al 142 miljoen gekost, en dat zal waarschijnlijk nog verder oplopen.

Van die ruim 70.000 mensen waren er zo’n 27.000 maar één of twee dagen tijdelijk werkloos. Maar ook zij hebben de volledige premie ontvangen. De premie moet niet aangevraagd worden, maar wordt automatisch gestort.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) zegt dat er voor het systeem gekozen is zodat het ‘eenvoudig blijft. Een uitbetaling volgens het aantal dagen werkloosheid zou de inzet van heel wat extra personeelsleden gevergd hebben, wat wellicht de kost van het systeem veel groter zou gemaakt hebben dan vandaag’, zegt ze aan VRT NWS.

Björn Rzoska (Groen), voorzitter van de Vlaamse coronacommissie, geeft toe het 'fijnmaziger' had mogen worden toegepast, maar durft niet stellen dat er geld verkwist is. ‘In zo’n crisis moet je snel handelen, en dat is ook gebeurd door de Vlaamse regering’, zei Rzoska in De ochtend. ‘Dat sommige dingen omwille van snelheid niet fijnmazig genoeg zijn gebeurd, is een van de evaluatiepunten, maar ik wil niet met een steen werpen. En cours de route zal altijd blijken dat sommige dingen beter in elkaar hadden kunnen zitten.’