VS heeft piek misschien nog niet bereikt, gouverneurs schieten in actie

Donderdag werden in de VS meer dan 39.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, waardoor het oude dagrecord ruim wordt overtroffen. Terwijl president Donald Trump de cijfers negeert, schieten de gouverneurs wel in actie.

Het aantal besmettingen in de Verenigde Staten is de afgelopen dagen pijlsnel gestegen, vooral in het zuiden en het westen van het land. Met op donderdag opnieuw een dagrecord: over het hele land werden meer dan 39.000 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Bijna de helft ervan werd vastgesteld in de staten Florida, Texas, Californië en Arizona. Ook als je hun grootte in rekening brengt, is dat een buitenmaatse verhouding.

Vooral in Texas staan de gezondheidsdiensten onder druk. Op de afdelingen intensieve zorg in Houston is amper nog een bed vrij. Er wordt gevreesd voor taferelen zoals in New York, het epicentrum aan het begin van de uitbraak in de VS, en er liggen plannen op tafel om tijdelijke veldhospitalen in te richten, onder meer in een footballstadion.

Gouverneur Greg Abbott heeft de heropening van de economie dan ook tijdelijk stopgezet, zodat contactopspoorders meer ruimte krijgen om de uitbraak in kaart te brengen. Zaken die wel al open zijn, mogen dat ook blijven. Bars opereren op een capaciteit van vijftig procent, restaurants op 75 procent.

Republikein Abbott was er acht weken geleden als de kippen bij om net als president Trump bedrijven aan te moedigen om te heropenen, maar het virus heeft zich sindsdien razendsnel verspreid in Houston, San Antonio, Austin, Dallas en andere grote steden in de zuidelijke staat. ‘We hebben te vroeg heropend’, zegt ook Peter Hotez, decaan van de National School of Tropical Medicine in Houston, aan Bloomberg. ‘Enkel maskers dragen zullen niet voldoende zijn om de uitbraak in te dijken.’

Ook North Carolina, Louisiana, Kansas, Florida en Nevada steken plannen om de maatregelen te versoepelen in de koelkast.

‘Twintig miljoen Amerikanen besmet’

In het Witte Huis blijft president Trump zijn kop in het zand steken. Hij tweette donderdagavond dat het aantal coronadoden ‘sterk naar beneden gehaald is’. ‘Ons sterftecijfer is een van de laagste in de wereld. Onze economie brult terug en zal NIET worden gesloten. Smeulhaarden of heropflakkeringen zullen snel worden gedoofd, indien nodig!’ Geen woord over het recordaantal besmettingen.

Het totaal aantal besmettingen in de VS staat officieel op 2,4 miljoen, maar volgens een schatting van het Centers for Disease Control and Prevention ligt het werkelijke aantal tien keer hoger. Covid-19 eiste ondertussen al meer dan 124.000 levens en zou volgens een project van de University of Washington tegen oktober kunnen oplopen tot 180.000.