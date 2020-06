Geïnterneerden gijzelen urenlang personeel in forensisch psychiatrisch centrum Linkeroever

In het Forensisch Psychiatrisch Centrum op Linkeroever hebben drie geïnterneerden donderdagavond twee personeelsleden gegijzeld. De gijzelnemers werden in de vroege ochtend overmeesterd, de slachtoffers raakten niet gewond.

De Antwerpse politie werd rond 21 uur op donderdagavond opgeroepen voor een gijzeling in het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) op de Beatrijslaan op Linkeroever in Antwerpen.

Twee verpleegkundigen van het centrum, een man en een vrouw, werden in een kamer opgesloten en de ramen werden afgeplakt. De gijzelnemers - drie mannen van 24, 35 en 44 jaar oud - waren gewapend, al is het voorlopig niet duidelijk wat voor wapen(s) ze hadden.

Zoals de procedure bij gijzelingen voorschrijft werd de situatie bevroren in afwachting van de speciale eenheden van de federale politie (DSU) en de gespecialiseerde onderhandelaars. Ook een magistraat gespecialiseerd in bijzondere opsporingsmethodes kwam ter plaatse om de operatie te volgen.

De gijzelnemers zochten volgens onze informatie contact met de buitenwereld. Er werd urenlang onderhandeld, wat de eisen van de gijzelnemers waren, is niet duidelijk. Rond 1.45 uur werd de eerste gijzelaar vrijgelaten, de tweede rond 4.30 uur. Pas tegen de ochtend, even voor 5 uur, was de gijzeling afgelopen.

Volgens de eerste informatie raakte niemand gewond. De gijzelnemers verschijnen straks voor de onderzoeksrechter. Het parket zal in de loop van vrijdag communiceren over de zaak.

In het FPC op Linkeroever is in totaal plek voor 182 geïnterneerden, mensen die een misdrijf hebben gepleegd en ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard.