Kamer zet licht op groen voor inzet F-16’s boven Syrië en Irak

De plenaire Kamer heeft donderdag het licht op groen gezet voor een nieuwe inzet van Belgische gevechtsvliegtuigen boven Irak en Syrië, op vraag van de internationale coalitie tegen terreurgroep IS.

Vier F-16’s zouden vanaf oktober een jaar lang naar de regio worden gestuurd, goed voor de inzet van zowat honderd militairen. De resolutie werd goedgekeurd met 84 stemmen tegen 57, bij één onthouding.

België stuurde al tweemaal eerder gevechtsvliegtuigen naar de regio. De VS drongen al sinds vorig jaar aan op een grotere militaire inspanning van ons land. De hernieuwde inzet zou nodig zijn om een heropflakkering van IS tegen te gaan.

Regeringspartijen MR, Open Vld en CD&V spraken zich uit voor de inzet van F-16’s en kregen daarbij de steun van N-VA en Vlaams Belang. Groen-Ecolo, sp.a en PS (op één onthouding na) stemden tegen, omdat er volgens hen geen duidelijk internationaal mandaat is voor een militaire operatie boven Syrië. Voor een operatie boven Irak is dat er wel, omdat de Iraakse autoriteiten zelf om bijstand hebben verzocht. De PVDA is principieel tegen een militair ingrijpen gekant en stemde ook tegen.