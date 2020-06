De nieuwe literaire canon van Vlaanderen verschilt weinig van de vorige versie. Alleen Jef Geeraerts is van zijn voetstuk gevallen. De koloniale visie op Congo, die uit Gangreen spreekt, kan niet meer door de beugel.

