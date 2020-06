The Dixie Chicks herdopen zich tot The Chicks in navolging van Black Lives Matter

Het Amerikaanse countrytrio The Dixie Chicks veranderen hun naam naar The Chicks. De naam Dixie verwijst in de VS naar de voormalige zuidelijke staten die pro slavernij waren.

Zeg niet langer The Dixie Chicks, maar zeg gewoon The Chicks. Het Amerikaanse countrytrio bestaande uit de Texaanse zangeressen Nathalie Maines, Emily Strayer en Martie Maguire, maakt komaf met de naam ‘Dixie’. Die verwijst naar de Mason-Dixon-lijn die tijdens de Amerikaanse burgeroorlog de grens aangaf tussen het tegen de slavernij vechtende noorden en het conservatieve zuiden. Dixie staat dan ook bekend als een synoniem voor het zuidelijke deel van de VS waar sommige mensen nog vrijuit pronken met de confederate flag en openlijk racistisch zijn.

In navolging van de dood van George Floyd en de daaropvolgende opflakkering van de Black Lives Matter-beweging laten The Chicks nu de naam Dixie vallen. ‘We willen met het moment meegaan’, klinkt het. Een nieuwe single die de groep vandaag uitbracht, getiteld ‘March, March’, eert ook de betogers die zich verzetten tegen racisme.

Toch valt de beslissing niet bij iedereen in goede aarde. Sommige fans vinden dat de naamswissel vooral getuigt van virtue signalling, een neologisme waarmee gedoeld wordt op het publiekelijk pronken van de eigen morele goedheid in plaats van concrete en nuttige actie te ondernemen.