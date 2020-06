Charles Michel blokkeert huwelijk Deense premier

De premier van Denemarken Mette Frederiksen (42) zal haar trouwpartij nog even moeten uitstellen. Uitgerekend in het weekend van het ja-woord organiseert Europees president Charles Michel een belangrijke Europese top.

Na een lange coronacrisis dacht Frederiksen met 18 juli eindelijk een geschikte datum gevonden te hebben om met haar partner Bo Tenberg te huwen. Helaas zal ze dat weekend niet in Denemarken maar in Brussel moeten doorbrengen. Niet aan de zijde van Tenberg, wel aan de zijde van 26 andere staatshoofden. Europees president Charles Michel heeft immers aangekondigd dat er van 17 tot 18 juli een belangrijke Europese top zal plaatsvinden.

Charles Michel roept op 17 en 18 juli de Europese staatshoofden bij elkaar in Brussel Foto: AP

Op het programma staan onder andere een nieuwe Europese meerjarenbegroting en een relancefonds om de economie weer aan te zwengelen. Alles bij elkaar gaat het om een pakket van meer dan 1.800 miljard euro op het spel. Denemarken staat samen met Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zweden bekend als de ‘zuinige vier’, een groep die liever niet te veel geld naar de zwaar getroffen zuidelijke staten laat gaan.

Kwaad dat haar huwelijk voorlopig in het water valt is Frederiksen niet. ‘Ik kijk er echt naar uit om te trouwen met deze geweldige man, maar blijkbaar is het niet zo eenvoudig, want ik ben nu opgeroepen voor een Europese top in Brussel, uitgerekend op de zaterdag in juli dat we ons huwelijk hadden gepland. Snif’, schrijft ze op Facebook. ‘Maar ik moet mijn werk doen en de belangen van Denemarken verdedigen. We zullen dus onze plannen opnieuw moeten wijzigingen.’