Laatste deelnemers WK voetbal pas in zomer van 2022 bekend

Pas enkele maanden voor de start van het wereldkampioenschap voetbal van 2022 zullen alle deelnemers bekend zijn. De Wereldvoetbalbond FIFA besloot donderdag, vanwege een latere start in verband met het coronavirus, de beslissende play-offs voor landen uit Azië, Zuid-Amerika, Oceanië, Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben te verplaatsen van maart naar juni. Het WK vindt van 21 november tot 18 december 2022 in Qatar plaats.

Als testevenement voor het WK vindt in december 2021 een invitatietoernooi plaats met 22 teams uit Afrika en Azië. Voor dat toernooi zijn alleen voetballers die in clubverband in hun eigen land spelen selecteerbaar.