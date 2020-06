Kamercommissie keurt zorgpremiecheque van 300 euro goed

Federaal zorgpersoneel mag binnenkort een eenmalige consumptiecheque van 300 verwachten. Dat werd vandaag in de kamercommissie Financiën goedgekeurd. Het gaat vooral om ziekenhuispersoneel. Werknemers uit de woon- zorgcentra vallen uit de boot.

Het was kamerlid Jan Bertels (SP.A) die het nieuws over het goedgekeurde amendement van zijn partij en de PS bekendmaakte. De kamercommissie Financiën boog zich vanavond over het budget voor een eenmalige consumptiecheque van 300 euro voor federaal zorgpersoneel. Daarvoor is een budget van 37,5 miljoen euro vrijgemaakt, goed voor 125.000 personeelsleden. Dat voorstel kreeg eerder ook al groen licht van de superkern. Op jaarbasis wordt ook 200 miljoen extra vrijgemaakt voor geestelijke gezondheidszorg. Dat geld dient om het systeem van eerstelijns psychologische bijstand te vereenvoudigen en hogere terugbetaling van de psychologische zorg te garanderen.



De bonus is daarnaast goed nieuws voor de federale zorginstellingen zelf die nu een belastingsvrije cheque kunnen uitschrijven voor hun personeel. Op Vlaams niveau, waar onder andere de woon- en zorgcentra onder vallen, werd eerder al een voorstel voor compensatie weggestemd. Daardoor blijft het personeel uit de wzc voorlopig met lege handen achter.

In Nederland werd dan weer een premie van 1.000 euro voor zorgpersoneel uitgeschreven.

Later vanavond wordt de consumptiecheque nog door het voltallige parlement definitief afgeklopt in een stemming.