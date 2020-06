Na haar Australisch avontuur zet Belgian Cat Julie Vanloo haar reis door Europa verder: “Ze heeft karakter en punch”

Belgian Cat Julie Vanloo speelt volgend sezoen voor het Spaanse Zaragoza. Dat maakte haar nieuwe club donderdag bekend.

“Met Julie Vanloo trekken we een spelverdeelster met internationale ervaring aan”, stelt sportdirecteur Pep Cargol op de clubwebsite. “Ze heeft karakter en punch, is een erg dynamische en energieke speelster en kan met haar geweldige passes het spel open breken. Ze betekent absoluut een meerwaarde voor ons team, zal ons meer snelheid en energie geven.”

OFICIAL | Julie Vanloo, carácter y garra para la dirección de #CasademontZaragoza#LFEndesa | #MásUnidosQueNunca?? — En ??, Casademont Zaragoza (@BasketZaragoza) June 25, 2020

Vorig seizoen verdedigde Vanloo in Australië de kleuren van Townsville Fire. Toen dat team de play-offs niet haalde, keerde ze nog terug naar Lulea, de competitieleider in Zweden. Daar werd het seizoen al snel wegens het coronavirus stopgezet.

De 27-jarige point guard werd in 2016 al eens kampioen met Lulea. Daarnaast was ze al bij haar jeugdclub Blue Cats Ieper (2003-2009), Waregem (2009-2013), het Franse Mondeville (2013-2015), het Italiaanse Virtus Ragusa (2016-2017), het Turkse Istanboel Universitesi (2017-2018), het Franse Lyon ASVEL (2018) en het Hongaarse Peac Pecs (2018-2019) aan de slag.

In februari werd Vanloo tot haar grote teleurstelling niet geselecteerd voor het olympisch kwalificatietoernooi in Oostende. Nu zit ze wel weer in de selectie van bondscoach Philip Mestdagh voor de zomerstage van volgende maand.