Nieuwe campagne moet honden aan de leiband houden

Het Vlaams agentschap Natuur en Bos heeft genoeg van mensen die hun hond de vrije loop laten. Een nieuwe sensibiliseringscampagne met Staf Coppens als gezicht moet de dieren weer aan de leiband krijgen. Deze ochtend beten twee loslopende honden nog een ree dood.

Het was een Limburgse fotograaf die het tafereel deze ochtend in Winterslag in alle vroegte vastlegde. Twee drieste honden die zich tegoed deden aan een jong reetje dat van haar moeder gescheiden werd. Even later kwam de eigenares aangelopen om de dieren weer onder controle te houden.

Twee honden beten een reetje in Genk dood Foto: Ivo Hendrickx

Precies dat wil het Vlaams agentschap Natuur en Bos vermijden. Het lanceerde vandaag de campagne ‘honden aan de leiband’ waar tv-persoonlijkheid Staf Coppens en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) hun schouders onder zetten. Het agentschap wil daarmee niet enkel reekalfjes beschermen, maar ook talloze broedende vogelsoorten, planten en mensen. ‘Als we onze natuur willen beschermen, houden we onze honden aan de leiband’, klinkt het.

Wat hebben Staf Coppens en ik gemeen? We houden van dieren, maar willen die graag aan de lijn in onze natuurgebieden. Daarom starten we vandaag met @natuurenbos een nieuwe sensibiliseringscampagne. https://t.co/KxsNsXNe1R pic.twitter.com/KcNqM73ZzQ — Zuhal Demir (@Zu_Demir) June 25, 2020

Volgens Natuur en Bos is het ook een maatregel voor het welzijn van je eigen hond. Ze kunnen zelf aangevallen worden door een ander dier, parasieten oplopen in het struikgewas of de straat oprennen en doodgereden worden. Wie koste wat het kost toch zijn hond los wil laten lopen, kan daarvoor in veel natuurgebieden terecht in speciaal afgebakende hondenlosloopzones.