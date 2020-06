K11 vraagt extra vertegenwoordiger in Raad van Bestuur Pro League

De K11, de officieuze vereniging van de elf ‘kleine’ 1A-clubs in voetballend België, heeft een voorstel tot statutenwijziging ingediend om een extra vertegenwoordiger binnen de Raad van Bestuur van de Pro League te krijgen. Dat verneemt persagentschap Belga donderdag. Het voorstel wordt vrijdag besproken, want volgende week zijn er statutaire verkiezingen.

De Algemene Vergadering van de Pro League stemt donderdag 2 juli over acht zeteltjes binnen de raad van bestuur. Liefst acht van de huidige mandaten lopen af. Enkel 1B-vertegenwoordiger Philippe Bormans (Union SG) is veilig, maar de vier vertegenwoordigers van de G5 (Marc Coucke/Anderlecht, Michel Louwagie/AA Gent, Vincent Mannaert/Club Brugge en Bruno Venanzi/Standard) en de vier vertegenwoordigers van de K11 (Mehdi Bayat/Charleroi, Joseph Allijns/KV Kortrijk, Eddy Cordier/Zulte Waregem en Patrick Orlans/Oostende) moeten vervangen worden. Het mandaat van voorzitter Peter Croonen en CEO Pierre François loopt nog tot medio 2021.

Nadat Cercle-voorzitter Vincent Goemaere openlijk de overmacht van de ‘grote vijf’ had aangeklaagd, diende Mehdi Bayat, bestuurder bij Sporting Charleroi, een voorstel in om een extra K11-stem toe te voegen aan de raad van bestuur. In 2016, wanneer de eerste en tweede klasse respectievelijk 1A en 1B werden, nam de Pro League in zijn statuten een duidelijke verdeelsleutel voor de postjes op. Maar men was uit het oog verloren dat die bepaling afloopt op 30 juni, waardoor eigenlijk iedereen zich kandidaat kan stellen om tot de Raad van Bestuur toe te treden. Om te voorkomen dat er zo een onevenwichtige verdeling zou ontstaan pleit Bayat voor een duidelijke afbakening. In zijn voorstel vraagt de bondspreses/Charleroi-bestuurder om de Raad van Bestuur uit te breiden naar tien zitjes, met dus een vijfde vertegenwoordiger voor de K11.

Ook het voorstel van Vincent Goemaere om drie onafhankelijke bestuurders toe te voegen en het meervoudig stemrecht af te schaffen, komt ongetwijfeld aan bod in de debatten. De Raad van Bestuur zal het voorstel van Bayat en Goemaere vrijdag bespreken om het vervolgens wellicht ter stemming van de Algemene Vergadering van 2 juli voor te leggen. Die moest eigenlijk al 12 juni plaatsvinden, maar werd uitgesteld op vraag van de K11. Eerst werd maandag 29 juni als nieuwe datum geprikt, maar het werd uiteindelijk 2 juli. Dan zijn fysieke samenkomsten weer mogelijk en dat komt het beslissingsproces ten goede, klinkt het.