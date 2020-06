Voormalige brouwerij De Ridder te koop

De gebouwen van de voormalige brouwerij De Ridder, opgetrokken op het einde van de 19de eeuw, zijn in zeer slechte staat. Daarom zoekt Antwerpen een koper om ze te renoveren en een nieuwe invulling te geven.

De gebouwen liggen in het centrum van Deurne-Dorp, het gaat over de oude stoombierbrouwerij, de dorpswoningen, het café Den witten hert en het vroegere gemeentehuis van Deurne. De site is geliefd in het district, maar heeft dringend een grondige opknapbeurt nodig. Daarom start AG Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, de zoektocht naar een koper die de gebouwen wil renoveren, restaureren en een nieuwe invulling kan geven.

Er wordt gezocht naar iemand die de werken uitvoert met respect voor het historische karakter en de erfgoedwaarde van het pand. ‘De invulling na renovatie moet een meerwaarde voor de buurt en het district Deurne betekenen’, zegt Fons Duchateau (N-VA), schepen voor Wonen en voorzitter AG Vespa. ‘We willen een project dat de sociale interactie en samenwerking bevordert. Dat is een bepalende factor in de verkoop.’

De site is nu nog in gebruik door verschillende socioculturele verenigingen, ze mogen de lokalen blijven gebruiken tot 31 december 2020.

Foto: AG Vespa - Sepp van Dunn.