Officieel: Thomas Meunier tekent tot 2024 bij Borussia Dortmund

Thomas Meunier speelt tot 2024 voor Borussia Dortmund, waar hij ploegmaat zal worden van collega-Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard. Dat maakte de Duitse topclub donderdag bekend. Meunier kon transfervrij vertrekken bij PSG, waar hij einde contract was.

Meunier weigerde onlangs een contractverlenging van twee maanden bij PSG en paste dus voor een zomer Champions League spelen met de Franse kampioen. De rechtsback was einde contract bij de topclub die hem in de zomer van 2016 voor 6 miljoen euro wegplukte bij Club Brugge en kon dus al in januari onderhandelen met andere clubs. Ook Tottenham toonde interesse en volgens de Franse sportkrant L’Équipe belde manager José Mourinho in april nog met de Rode Duivel.

Olé Olé, Thomas Meunier ???? pic.twitter.com/iD3qOMpTqy — Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 25, 2020

Maar Meunier kiest dus voor vier seizoenen Bundesliga. Bij Dortmund zal hij landgenoten en collega-Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard terugvinden. Meunier en Witsel zijn goede vrienden, al van in de tijd dat ze samen in de jeugd van Standard speelden. Ironisch genoeg was Dortmund wel het team dat begin maart door PSG werd uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League.

“Borussia Dortmund speelt precies het soort voetbal dat ik wil spelen: spannend, puur en natuurlijk”, zegt Meunier op de website van zijn nieuwe werkgever. “Borussia staat bekend om zijn enthousiaste fans. De sfeer tijdens de wedstrijd die ik hier met PSG in de Champions League speelde, heeft mijn beslissing echt beïnvloed. Ik ben ambitieus en zou net als bij Brugge en Parijs titels willen pakken.”

“Meunier is een speler die zijn kwaliteiten op het hoogste niveau in de Champions League en in het nationale team gedurende een lange periode heeft bewezen en zal met al zijn ervaring een echte meerwaarde betekenen”, meent sportdirecteur Michael Zorc, die woensdag zelf voor twee jaar bijtekende.

Meunier wordt de tiende Belg in Duitse loondienst. De Bundesliga bevestigt daarmee zijn status als de nieuwe aantrekkingspool voor de Rode Duivels. In de Premier League zijn nog twaalf Belgen actief, maar Michy Batshuayi en Jan Vertonghen zouden Engeland deze zomer kunnen verlaten.