Geneesmiddelenagentschap raadt remdesivir aan als coronamedicijn in Europa

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) raadt aan om het geneesmiddel Veklury (remdesivir) een voorwaardelijke marketingautorisatie te geven voor de behandeling van covid-19-patiënten met een longontsteking die beademd moeten worden. Remdesivir is het eerste medicijn dat het agentschap specifiek voor covid-19 aanbeveelt in Europa.

Het agentschap baseert zich voor de aanbeveling grotendeels op resultaten van een onderzoek door het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) bij 1.063 patiënten. Daaruit blijkt dat patiënten die het medicijn krijgen, 31 procent sneller genezen dan patiënten die een placebo krijgen. Er lopen ook verschillende andere onderzoeken naar het medicijn.

Een voorwaardelijke marketingautorisatie vergemakkelijkt een snelle toegang tot medicijnen die beantwoorden aan een onvervulde medische behoefte, zoals dat geval kan zijn bij een pandemie. Het medicijn mag dan vroeger op de markt worden gebracht dan gewoonlijk, met minder beschikbare data dan normaal gezien wordt verwacht. Er wordt dan gekeken of de voordelen van een onmiddellijke beschikbaarheid van het medicijn afwegen tegen het risico van te weinig informatie.

Remdesivir is ontwikkeld door het Amerikaanse Gilead Sciences. Het werd als experimenteel geneesmiddel tegen ebola uitgeprobeerd, maar is daar niet voor goedgekeurd. Nu blijkt uit een onderzoek dat een deel van de coronapatiënten baat kan hebben bij het middel, is het voorlopig goedgekeurd door het EMA. Het is nog onbekend of het ook geschikt is voor patiënten die er minder slecht aan toe zijn.

De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA gaf eerder al versneld toestemming voor het gebruik van remdesivir voor behandeling van ernstig zieke coronapatiënten. En ook in Japan gebeurde dat al.

De Europese Commissie moet haar goedkeuring nog geven voor de autorisatie, die één jaar geldig is. Volgens het EMA volgt er binnen de week een beslissing.