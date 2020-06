Nederlandse voetbalanalist stapt op na racisme-rel

Een racistische grap in een Nederlandse voetbaltalkshow heeft gevolgen voor de betrokkenen: voetbalanalist Johan Derksen wil niet meer in het programma ‘Veronica Inside’ aan tafel zitten met presentator Wilfred Genee.

Samen met medeanalist René van der Gijp vormen Johan Derksen en Wilfred Genee het gezicht van Veronica Inside, de opvolger van Voetbal Inside. Van der Gijp en Derksen analyseren het voetbal en schoppen daarbij geregeld tegen de schenen. Vorige week raakte Derksen in opspraak nadat hij rapper en dichter Akwasi ‘om te lachen’ had vergeleken met Zwarte Piet. Dat ligt gevoelig, want Akwasi staat bij onze noorderburen bekend om zijn strijd tegen Zwarte Piet.

In een vervolguitzending maandag, waarin een debat over racisme werd gevoerd, werd Derksen naar eigen zeggen door Genee in de val gelokt. ‘Als Wilfred mij een foto toont van Akwasi, dan weet hij dat ik daarop reageer en dat vindt hij dan uitstekend. Later, in dat debat, neemt hij het me kwalijk dat ik dat heb gezegd. Dat is hypocriet, met zo iemand kan ik niet meer om de tafel zitten. Dan ben ik ongeloofwaardig’, zei Derksen aan het Nederlandse persagentschap ANP. ‘Het is het duurste principiële besluit dat ik ooit heb genomen, want ik gooi 600.000 euro weg.’

Talpa besloot donderdag al de uitzending van komende maandag te schrappen vanwege alle ophef rond Veronica Inside. Dat was ook op verzoek van Derksen, die al eerder had aangegeven teleurgesteld te zijn in Genee.