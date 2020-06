Van mijnwerker tot miljonair, dankzij twee unieke edelstenen

Een mijnwerker uit Tanzania mag zichzelf na de vondst van twee kostbare edelstenen miljonair noemen.

Met een gewicht van 9,27 kilogram en 5,103 kilogram heeft de Tanzaniaanse mijnwerker Saniniu Laizer vorige week de twee grootste tanzanietstenen ooit opgedolven. De grootste tot nu toe woog 3,3 kilogram. Tanzaniet, een violetblauwe edelsteen, is duizend keer zeldzamer dan diamant en alleen in het noorden van Tanzania te vinden.

Tanzaniet is 550 miljoen jaar geleden gevormd. Het is een unieke variant van het mineraal zoisiet, dat normaal geen vanadium bevat. Net de aanwezigheid van vanadium, door een speling van de natuur, geeft de edelsteen zijn unieke kleur.

Laizer is zijn vondst alweer kwijt: de Tanzaniaanse regering heeft de edelstenen overgekocht. Daarvoor had ze een bedrag van 7,74 miljard Tanzaniaanse shilling veil, omgerekend zo’n 2,9 miljoen euro. De nieuwbakken miljonair kreeg de cheque woensdag overhandigd tijdens een speciale ceremonie die ook rechtstreeks op televisie te zien was. ‘Dit is een bevestiging dat Tanzania rijk is’, zei president John Magufuli.

Magufuli liet in april 2018 een muur optrekken rond het mijngebied van tanzaniet, om illegale ontginning en smokkel tegen te gaan. Tegelijk werden verspreid over het land centra geopend waar artisanale mijnwerkers hun edelstenen en goud kunnen verkopen aan de overheid. Zij werken officieel niet voor grote mijnbouwbedrijven en ontginnen doorgaans met de hand.

De 52-jarige Laizer gaat een deel van zijn fortuin investeren in zijn gemeenschap, waar hij onder meer een winkelcentrum en een school wil bouwen.