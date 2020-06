10 verdachten opgepakt in onderzoek naar mensensmokkel

De politie heeft vandaag in de regio Luik 12 huiszoekingen verricht in het kader van een mensensmokkeldossier. Tien personen zijn onderschept en worden verhoord.

Met de operatie wilde de politie een monsensmokkelroute ontmantelen. De smokkelaars brachten mensen van België naar Verenigd Koninkrijk, via Nederland.

‘In België werden de migranten gehuisvest in transithotels, waarna ze vervoerd werden naar Nederland om daar, in de haven van Breeskens, aan boord te gaan van een gehuurd zeilschip’, meldt de federale politie in een persbericht.

