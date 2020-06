Wasbar nu ook in Hasselt, met nieuw design

In het centrum van Hasselt, op de Grote Markt, opent een nieuwe Wasbar de deuren. Het kenmerkende interieur werd speciaal voor de opening van de zevende vestiging vernieuwd.

Het restaurant telt twee verdiepingen, goed voor 99 zitplaatsen. Er is ook een terras, het wasgedeelte telt acht was- en droogmachines. Het interieur werd uitgedacht door de designstudio Wewantmore, die ook het brein was achter de oorspronkelijke inrichting.

‘Het concept is gegroeid, het is niet meer dan normaal dat het interieur mee evolueerde’, zegt Ruud Belmans, de creatieve directeur van Wewantmore. ‘De essentie is niet veranderd, maar de Wasbar in Hasselt is een volwassen variant. De kleuren zijn minder luid, de materialen iets verfijnder, het opvallendste is de ledwall die is opgebouwd uit doseerballetjes voor wasmiddel.’

Wasbar telt nu in totaal zeven vestigingen: je vindt er ook twee in Gent, drie in Antwerpen en één in Leuven. Plannen voor een achtste vestiging liggen op tafel.

Foto: Wasbar Hasselt

Foto: Wasbar Hasselt