UHasselt ziet geen corona-impact op examenresultaten

Studenten aan de Universiteit Hasselt scoren niet lager, maar ook niet hoger dan de voorbije academiejaren. Dat blijkt uit de eerste tendensen, nu de examens bijna afgelopen zijn.

‘De eerste tendensen in de examenresultaten zijn goed’, meldt rector Luc De Schepper in een persbericht. ‘Studenten scoren, ondanks de coronamaatregelen, niet lager, maar ook niet hoger, dan de voorbije academiejaren.’

Zo is 45 procent van de eerstejaarsstudenten van de opleiding Industriële Ingenieurswetenschappen in de eerste zit geslaagd. ‘Dat percentage ligt in de lijn met de voorbije vier academiejaren, waarbij het slaagpercentage ook steeds rond de 40 procent schommelde’, zegt Marc D’Olieslaeger, decaan Industriële Ingenieurswetenschappen. ‘We zijn erg tevreden met deze resultaten. We maakten ons wat meer zorgen om de eerstejaarsstudenten, omdat zij minder ervaring hebben met het hoger onderwijs. Het is dus erg positief dat ook zij, ondanks de moeilijke periode waarin ze terechtkwamen, deze resultaten neerzetten.’

Volgens De Schepper ligt het aantal deelnemers aan de examens niet lager. ‘De vrees dat studenten zouden afhaken en hun examens niet meer zouden afleggen, is dus onterecht gebleken’, concludeert de rector. Het gaat wel om voorlopige cijfers, de examens zijn nog niet afgelopen.