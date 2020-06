Voetbal Vlaanderen voorziet reglement voor competitiestop door nieuwe golf

Als de coronapandemie een tweede golf veroorzaakt met een voortijdige stop van het Vlaamse amateurvoetbal tot gevolg, heeft Voetbal Vlaanderen een volledig plan van aanpak klaar. Dat maakte de Vlaamse voetbalfederatie donderdag bekend. Het reglement voorziet onder meer in de mogelijkheid om in de maanden april en mei twee wedstrijden per week te organiseren.

Door de coronacrisis zagen de voetbalfederaties zich verplicht om medio maart de competitie stil te leggen. Dat zou later definitief zijn. Een aantal amateurclubs protesteerden tegen die beslissing, omdat ze zich benadeeld voelden. Een klacht bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) leverde niets op. Ook de Mededingingsautoriteit werd ingeschakeld.

Een voorbereid man is er twee waard, dacht men binnen Voetbal Vlaanderen. Er werd een reglement opgesteld dat als draaiboek zal gelden voor de Vlaamse voetbalcompetities voor mocht het coronavirus opnieuw opflakkeren. De regels gelden voor het veldvoetbal, het futsal en het minivoetbal, zowel bij mannen als vrouwen. Het plan van aanpak is ook van toepassing op andere externe factoren die een competitiestop verantwoorden.

Indien kampioenschappen worden stopgezet en nadien opnieuw hernomen worden zal in het veldvoetbal de volgorde van de speeldagen behouden blijven. Dus, wanneer men stopt na vijf speeldagen herneemt men op speeldag zes. In het futsal of minivoetbal houdt men de planning aan. De organisatiecomités doen er alles aan om uitgestelde wedstrijden zo snel mogelijk te laten spelen, indien mogelijk zelfs als midweekduel als de verlichting dat toelaat met betrekking tot zichtbaarheid. Alleen als dat geen vertraging met zich meebrengt, kan gewacht worden met een inhaalmatch tot het eerste vrije weekend. Competitiewedstrijden die uitgesteld moeten worden door een overlapping met de Beker van België moeten gespeeld worden op 9 september, tenzij de clubs een andere dag van die week overeenkomen.

Allerlaatste wedstrijd op 30 mei 2021

Voetbal Vlaanderen legt ook vast dat de allerlaatste wedstrijd van het komende seizoen op 30 mei 2021 gespeeld moet worden. Om dat te halen, geeft de federatie de mogelijkheid om in de maanden april en mei (wanneer er langer daglicht is) twee wedstrijden per week in te plannen met midweekwedstrijden vanaf 18.30 uur. Een eindklassement kan opgemaakt worden als de helft van de geplande wedstrijden plaatsgevonden heeft. Indien niet alle clubs van een reeks hetzelfde aantal wedstrijden hebben betwist, worden door toepassing van de regel van drie alle ploegen op hetzelfde aantal wedstrijden geplaatst. Aan die eindstand worden ook sportieve resultaten (titel, stijgers en dalers) gekoppeld. Als minder dan de helft van de wedstrijden is afgewerkt, wordt de competitie geannuleerd zonder sportieve gevolgen. Het volgende seizoen zal dan starten met dezelfde deelnemers in dezelfde afdeling. Verdwenen clubs (door fusie, faillissement, ...) worden niet vervangen.

Eindrondes worden enkel gespeeld als de reguliere competitie is afgewerkt en er voldoende tijd rest. De organisatoren, zoals provinciale comités, kunnen zelf beslissen om het format van de eindrondes te wijzigen. Als de eindrondes onmogelijk kunnen plaatsvinden, geldt het eindklassement als maatstaf voor promotie en degradatie.