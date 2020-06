Lode Grossen volgt Koen Van Buggenhout op als technisch directeur Vlaamse Zwemfederatie

Koen Van Buggenhout stopt als technisch directeur van de Vlaamse Zwemfederatie (VZF). Vanaf 1 augustus wordt hij opgevolgd door Lode Grossen, die deze functie reeds vervulde van 2003 tot 2013, waarna Van Buggenhout overnam. Grossen houdt het voor bekeken als algemeen manager bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen, zijn taken bij Gymfed worden overgenomen door huidig marketing en event manager Ilse Arys.

“In samenwerking met algemeen directeur An Rydant zal Lode Grossen werken aan een verdere professionalisering van onze sport en de federatie”, zo klinkt het in een persbericht van de VZF. “Doel is de zwemtalenten op weg te zetten naar de komende olympiades. Hij zal hiervoor samenwerken met de zwemclubs, met hoofdcoach Ronald Gaastra, diens trainingsstaf en het team van de topsportschool.”

“Na bijna acht mooie jaren bij Gymfed is het een uitdaging om terug te keren naar mijn eerste liefde en kijk ik er naar uit om mij in een overgangsperiode ten dienste te stellen van de zwemsport en de VZF”, verklaart Lode Grossen. “Ik ben geen tovenaar, maar wil met ambitie en voluntarisme, samen met het VZF-team en de clubs, bouwen aan toekomstige topprestaties.”

Grossen zegt Gymfed echter geen vaarwel. Vanaf september 2020 zal hij als extern adviseur de eliteploeg Toestelturnen Meisjes mee ondersteunen ter voorbereiding van de Olympische Spelen in Tokio van 2021.

Van Buggenhout beraadt zich momenteel over een andere functie binnen de VZF.