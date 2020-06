Aandeelhouders keuren redding Lufthansa goed

Na goedkeuring van de Europese Commissie en de aandeelhouders kan nog weinig de redding van de Duitse luchtvaartreus Lufthansa in de weg staan. Ook bij Brussels Airlines haalt men opgelucht adem, maar dit betekent nog geen verlossing voor de Lufthansa-dochter.

De hemel trekt open voor Lufthansa, nu zowel de aandeelhouders als de Europese Commissie groen licht hebben gegeven voor een reddingspakket van de overheid. Door de coronapandemie zag de Duitse luchtvaartreus zijn cashreserves de laatste maanden in recordtempo opbranden. Het bedrijf verloor sinds maart ruwweg 800 miljoen euro per maand en moest bij Berlijn aankloppen om het hoofd boven water te kunnen houden. Maar terwijl Frankrijk snel de nodige miljarden bijeensprokkelde om Air France door de coronacrisis te loodsen, werd in Duitsland weken lang gebikkeld over staatssteun.

Uiteindelijk kwamen Lufthansa en de regering-Merkel eind mei tot een akkoord, waarbij de luchtvaartmaatschappij 9 miljard euro krijgt, waarvan 3 miljard via een door de staat gegarandeerde lening. Het bedrijf heeft op korte termijn al 1 miljard euro nodig om klanten terug te betalen van wie hun vlucht werd afgelast. Dat geldt ook voor klanten van dochterbedrijf Brussels Airlines.

Thiele haalt bakzeil

In ruil voor de steun verwerft Berlijn 20 procent van de aandelen – met een fikse korting – en stuurt de regering twee afgevaardigden naar de raad van bestuur. Maar vorige week dreigde Heinz Hermann Thiele, de belangrijkste individuele aandeelhouder, plots de goedkeuring van die staatssteun te blokkeren. Hij vreest dat de overheid een herstructurering van het bedrijf zal afremmen en vindt dat Berlijn de Lufthansa-aandelen te goedkoop op de kop kon tikken. Miljardair Thiele hoopte een nieuwe deal met de Duitse overheid uit de brand te slepen, maar kwam van een koude kermis thuis. Vlak voor de stemming, vandaag, trok hij zijn verzet in. De algemene vergadering heeft vanavond zijn goedkeuring gegeven, met 98 procent van de stemmen.

Toch zal Thiele blijven druk zetten om het bedrijf verder af te slanken, zei hij. ‘Het is in het belang van alle Lufthansa-medewerkers dat het management snel kan onderhandelen met de vakbonden over de noodzakelijke herstructurering’, verklaarde hij aan de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung.

De schaduw van O’Leary

Lufthansa onderhandelt nog steeds met het grondpersoneel, maar kwam eerder vandaag tot een akkoord met de vakbonden van het cabinepersoneel om de kosten te drukken. Daarbij worden lonen bevroren, vlieguren ingekort (en dus minder betaald) en zijn er ook afspraken rond onbetaald verlof, vrijwillig vertrek en vervroegd pensioen.

Nog vandaag gaf de Europese Commissie haar formele goedkeuring voor de staatssteun, ter waarde van 6 miljard euro. Alleen de lening van 3 miljard euro moet nog groen licht krijgen. De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair heeft vandaag aangekondigd dat het de staatssteun zal aanvechten voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, omdat die een marktverstorend effect zou hebben. Maar specialisten twijfelen over de slaagkansen van die klacht.

Brussels Airlines

Niet alleen bij Lufthansa klaart de hemel op, ook bij dochtermaatschappij Brussels Airlines halen ze opgelucht adem. Maar de goedkeuring in Duitsland betekent nog geen verlossing in België. ‘Een redding van Lufthansa is een voorwaarde voor het overleven van Brussels Airlines. De toekomst is nog niet verzekerd, maar dit is een belangrijke stap’, analyseert transporteconoom Wouter Dewulf (UA).

Er is nog steeds geen akkoord tussen de regering en Lufthansa over steun voor Brussels Airlines. Het bedrijf heeft de Belgische overheid 290 miljoen euro gevraagd om liquide te kunnen blijven doorheen de crisis. België wil alleen steun geven als Lufthansa voldoende investeert in de Brusselse hub, en eist daarvoor spijkerharde garanties. Maar Lufthansa hoedt zich om die te geven, en wil alleen in Brussel investeren als de maatschappij opnieuw rendabel kan worden.