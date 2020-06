Het is puffen en zweten. Maar hitte went. Meer nog, je kunt je lichaam erop trainen. Zelfs in bad.

Het beste bewijs dat ons lichaam zich aanpast aan hitte, kregen we vorige zomer toen het 40 graden werd. Enkele dagen later was het ‘maar’ zo’n 30 graden meer en vonden velen dat best wel draaglijk. ...