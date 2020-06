Proximus frist abonnementen op

Met ‘Flex’ zegt Proximus meer keuzevrijheid te geven aan families.

De Proximus-abonnmenten Tuttimus en Familus gaan op de schop. Het bedrijf vervangt ze vanaf 1 juli voor ‘Flex’, gezinsabonnementen voor tv, internet en mobiel.

Het basisaanbod van Flex kost 59,99 euro per maand en bevat onbeperkt vast internet, en televisie via het Proximus Pickx-platform. Dat is dezelfde prijs als het klassieke aanbod dat Proximus al voor die diensten aanbood. Maar met Flex kunnen er ook opties aan worden toegevoegd, zoals mobiele telefonie. Een Flex-aanbod met mobiele simkaart (onbeperkt bellen en 5 gigabyte data) komt op 74,99 euro. Daarna komt er 9 euro bij voor elke bijkomende simkaart. Klanten hebben ook toegang tot de gratis digitale kranten Het Laatste Nieuws of Le Soir, ‘Proximus Family Life’, een app om het gezinsleven mee te plannen met gemeenschappelijke agenda’s en boodschappenlijstjes). Ook krijgen ze een wifi-booster om het wifi-signaal in huis te versterken.

Met de lancering van Flex vereenvoudigt Proximus zijn aanbod onder één noemer. Daarmee volgt het in de voetsporen van Telenet. Dat lanceerde eerder al Wigo, ook een abonnementsformule voor de hele familie. De producten zijn, op details na, vrij vergelijkbaar. Ook qua prijs liggen ze in elkaars buurt. Zo kost een Wigo met (maximaal) vijf simkaarten 104 euro. Proximus Flex met 5 simkaarten kost 111 euro. Proximus geeft wel de vrije keuze om het aantal simkaarten te kiezen. Zo kost een Flex met 3 simkaarten je 92,99 euro per maand. Bij Telenet ben je dan verplicht om toch de optie met maximaal 5 simkaarten voor 104 euro te kiezen, zelfs al gebruik je er maar 3. Proximus zegt hiermee tegemoet te komen aan de nieuwe gezinssamenstellingen, zoals alleenstaande ouders.

Orange biedt met Love-packs een goedkoper alternatief als je maar 1 simkaart nodig hebt (69 euro per maand), maar wanneer je meer simkaarten neemt (met 5 gigabyte data) kom je wel duurder uit.

Glasvezel en 5G

Proximus biedt met Flex ook de mogelijkheid om te kiezen voor ultrasnelle nieuwe netwerken, zoals glasvezel of 5G - als dat tenminste beschikbaar is in uw regio. Daar betaal je wel meer voor. Wil je aan 350 megabit surfen op glasvezel, dan kost dat 5 euro extra. Voor 1 gigabit moet je 15 euro bijbetalen. Mobiel surfen via 5G kost 35 euro extra. In deze fase gaat het echter nog om een ‘5G-light’ waarbij de echte 5G-snelheden nog lang niet worden gehaald. Je hebt er ook een 5G-compatibele smartphone voor nodig, en die zijn op dit moment nog schaars.