Maan van Jupiter was mogelijk bewoonbaar

Wetenschappers hebben ontdekt hoe de ondergrondse oceaan op Europa, een van de manen van Jupiter, gevormd werd. Daarbij hebben ze vastgesteld dat de oceaan vroeger mogelijk leefbaar was voor microben.

Europa is de op vijf na grootste maan van ons zonnestelsel en werd in de 17de eeuw ontdekt door de Italiaanse astronoom Galileo Galilei. Onder een dikke laag ijs ligt een oceaan verborgen waardoor lang gedacht werd dat het een potentiële woonst zou kunnen zijn (geweest) voor buitenaards leven. Een nieuwe studie die woensdag werd vrijgegeven, geeft aan dat die theorie inderdaad correct zou kunnen zijn.

Volgens de onderzoekers zou de maan genoeg hitte ervaren hebben waardoor de ondergrondse oceaan al vroeg in de geschiedenis van Europa ontstond. Niet lang na die gevormd was, zou die oceaan mogelijk leefbaar zijn geweest omdat de ‘modellen aantonen dat de samenstelling van de oceaan mogelijk slechts licht zuur was’, aldus de NASA-planeetwetenschapper Mohit Melwani Daswani, die het onderzoek leidde.

‘De aanwezigheid van vloeibaar water is de eerste stap richting mogelijke bewoning’, zegt Daswani, die ook opmerkt dat er mogelijk chemische reacties plaatsvonden tussen de oceaan en de rotsen. ‘Levende organismen zouden die chemische energie kunnen gebruikt hebben om te overleven.’

De studie onderzocht of Europa vroeger bewoonbaar kon zijn, niet of het nu bewoonbaar is. Die vraag onderzoeken de wetenschappers nu ook.