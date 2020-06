Leven van één op de drie Belgen grondig veranderd door coronacrisis

Sinds de versoepeling van de maatregelen voelen we ons minder angstig en depressief dan aan het begin van de coronacrisis, maar de negatieve gevoelens komen wel nog altijd meer voor dan vóór de crisis. Dat blijkt uit de resultaten van de derde gezondheidsenquête van Sciensano.

Sciensano heeft een derde keer de impact van de coronacrisis op de bevolking onderzocht. De bevraging legde zich toe op de ervaringen van de Belgen tijdens de afbouw van de maatregelen sinds 4 mei. Zo'n 34.000 mensen vulden de enquête in tussen 28 mei en 3 juni. Eerder stuurde Sciensano al een eerste gezondheidsenquête uit tussen 2 en 9 april en een tweede tussen 16 en 23 april.

Een eerste thema dat werd bevraagd, was de professionele en financiële situatie. Vier op de tien werknemers kon telewerken tijdens de coronacrisis, waarbij een op de tien weer naar het werk ging vanaf de versoepeling van de maatregelen. Meer dan twee op de tien mensen zag zijn financiële situatie verslechteren sinds het begin van de epidemie. Het gaat daarbij vooral over alleenstaanden met kinderen en (technisch) werklozen.

De coronacrisis heeft ook een invloed gehad op de mentale en sociale gezondheid van mensen. Het aantal mensen dat ontevreden was over hun sociale contacten nam wel af door de versoepeling van de maatregelen (46,5 procent tegenover 62 procent in de eerste enquête). Angst en depressieve stoornissen zijn ook gedaald ten opzichte van de eerste enquête (respectievelijk 16 procent en 15 procent tegenover 23 procent en 20 procent).

Deze negatieve gevoelens komen wel nog altijd meer voor dan voor de crisis. Mensen die het meeste getroffen worden door deze stoornissen zijn jongeren tussen 18 en 24 jaar. Ze treffen ook vooral eenoudergezinnen, mensen die alleen wonen en mensen met een instabiele financiële situatie.

Uit de enquête blijkt dat 8 procent van de mensen van 18 jaar of ouder heeft gedacht aan zelfmoord in de laatste drie maanden, en 0,4 procent dit daadwerkelijk heeft geprobeerd. Dat is een verdubbeling van het aantal mensen in de twaalf maanden voorafgaand aan de crisis.

De meerderheid van de mensen geeft nog altijd aan voldoende geïnformeerd te zijn over covid-19 en de bijhorende maatregelen. Toch nam de niet-naleving van die maatregelen toe. Het aantal mensen dat zei de hygiënevoorschriften niet te respecteren steeg van 14 procent naar 18 procent en het aantal mensen dat niet voldoende fysieke afstand houdt, steeg van 12 procent naar 26 procent.

Een op de drie mensen zei tot slot dat covid-19 hun leven aanzienlijk heeft veranderd. Dit is vooral het geval bij jongeren, waarvan één op de twee meldt dat hun leven veel werd beïnvloed door het coronavirus.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.