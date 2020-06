Manager haalt uit naar Djokovic, maar ook Dominic Thiem biedt excuses aan na heisa rond Adria Tour: “Ons gedrag was fout”

De Oostenrijkse tennisser Dominic Thiem verontschuldigt zich voor het onbezonnen gedrag van de spelers op de voorbije Adria Tour, de reeks toernooien die door Novak Djokovic werd georganiseerd in de Balkan. Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki en Djokovic zelf bleken de afgelopen dagen het coronavirus te hebben opgelopen. Allen namen ze deel aan de wedstrijden in het Servische Belgrado en het Kroatische Zadar.

LEES OOK. Ongeloof bij Kirsten Flipkens over doorgaan US Open: “Ligt het aan mij of is dit gewoon waanzin?

Thiem won het eerste toernooi in Belgrado, in Zadar was hij er niet bij. “Ik was geschokt toen ik het nieuws over de Adria Tour vernam”, verklaart het nummer drie van de ATP-ranking op Instagram. “Wekenlang speelden we zonder toeschouwers. We waren dus blij dat er fans waren op het evenement. We vertrouwden op de coronaregels van de Servische regering, maar we waren te optimistisch. Ons gedrag was een fout, we handelden te euforisch. Het spijt me heel erg.”

De finalist van de Australian Open 2020 stelt verder nog dat hij niet besmet is. “De voorbije tien dagen onderging ik vijf keer een test, het resultaat was telkens negatief. Ik wens iedereen die besmet is geraakt het beste en een snel herstel.”

In de Oostenrijkse krant Standard uit Thiems manager dan weer kritiek op Novak Djokovic. “Djokovic is de hoofdschuldige”, aldus Herwig Straka. “Oké, de anderen deden er ook aan mee. Maar hij stond er heel erg achter. Oorspronkelijk waren er eerbare motieven, de goede doelen stonden centraal. Maar uiteindelijk ging het de verkeerde richting uit en werd het evenement als publiciteitsshow misbruikt.”