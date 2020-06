Dinner on the lake verhuist naar Boom

Foto: Dinner on the lake

Het pop-upconcept Dinner on the lake zou deze zomer eigenlijk plaatsvinden in de Nijlense deelgemeente Kessel, maar na spanningen met het gemeentebestuur besloot de organisatie te verhuizen naar het domein ‘De Schorre’ in Boom.

Het concept trekt al vijf jaar Vlaanderen rond met drijvende restaurants, deze zomer ging het begin juni van start in Kessel. Na onenigheid met het gemeentebestuur zal er vanaf 27 juni verder gekookt worden in het provinciaal recreatiedomein De Schorre, in Boom.

Dinner on the lake is voorzien voor 80 mensen, maar door de coronamaatregelen werd dat aantal teruggeschroefd naar 16. Ook het culinaire concept evolueerde mee, gasten krijgen een gastronomische barbecue, gemaakt aan boord van het restaurant. Het concept loopt tot en met september, zowel lunch als diner is mogelijk.

Naast het drijvende restaurant staan er ook nog acht tenten opgesteld rond het meer in De Schorre, waar mensen een overnachting kunnen boeken. Reservaties op de vorige locatie, van dinsdag 23 juni tot en met vrijdag 26 juni, worden overgeboekt naar de nieuwe plek.

Vanaf 1 september brengt Dinner on the lake een nieuw concept op de markt: ‘The greenhouse’. Via een loopbrug kom je terecht in het ‘botanisch ingericht vlot’, dat van september 2020 tot januari 2021 in Leeuwergem zal staan, vlakbij het kasteel. In het weekend kan er zowel ’s middags als ’s avonds worden gegeten op het water, de locatie is ook te huur voor een evenement.

Meer informatie op de website van Dinner on the lake.