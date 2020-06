Aantal nieuwe besmettingen daalt nauwelijks nog

Gemiddeld zijn de voorbije week 93 nieuwe coronabesmettingen per dag gerapporteerd in ons land. In vergelijking met de week voordien is dat een daling van amper één procent.

Sinds dinsdag focust Sciensano niet langer op de dagcijfers, maar wordt er in ons land gefocust op de gemiddelden van de laatste zeven dagen. Die zouden de evolutie van de epidemie in ons land beter vatten. En voorlopig blijven zowel het aantal nieuwe besmettingen als het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens dalen.

In de periode van 15 tot 21 juni kwamen er per dag gemiddeld 93 nieuwe besmettingen bij in ons land. De zeven dagen daarvoor waren dat er nog 94. Dat is een daling van amper 1 procent.

Ook het aantal ziekenhuisopnames daalt. Van 18 tot 24 juni waren er gemiddeld vijftien nieuwe ziekenhuisopnames per dag. De week daarvoor waren dat er nog twintig. Dat is een daling van 22 procent.

Wanneer we naar de sterfgevallen kijken, is er sprake van een daling van 25 procent. In de periode 15 tot 21 juni stierven er gemiddeld zes mensen per dag door covid-19. De week voordien waren dat er gemiddeld nog acht. Het totaal aantal doden staat nu op 9.726.