Zachte winter en mooie weer van voorbije weken doen vrezen voor veel insecten

Na de zachte winter en het mooie weer van de afgelopen weken, zullen we deze zomer waarschijnlijk heel wat insecten tegenkomen. Daarvoor waarschuwt entomoloog Wouter Dekoninck van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

‘We hebben een zachte winter gehad en heel veel volwassen insecten hebben die dan ook overleefd. We kunnen ons dus verwachten aan een zomer met een grote aanwezigheid van bepaalde insectensoorten zoals steekmuggen en in iets mindere mate ook vliegen’, aldus Dekoninck.

‘Na een periode met hogere temperaturen, hebben de regenbuien van de voorbije week het nodige water geleverd, waardoor veel insecten zich verder kunnen ontwikkelen. Zeker in combinatie met de aanwezigheid van voldoende voedselbronnen: groeiende planten, organisch afval en beschikbare prooien.’

Uit een bevraging van specialist in insectenbestrijding Vapona bij duizend Belgen blijkt dat de mug (67 procent) en de wesp (64 procent) ervaren worden als meest irritante beestjes. Ook de vlieg (35 procent) en de teek (31 procent) behoren tot de minst populaire beestjes.

‘Ik verwacht dat we in de loop van de komende weken de steekmuggen in groten getale gaan zien opduiken’, zegt Dekoninck. ‘Een gelijkaardig scenario geldt voor de wesp. Door de huidige, gunstige weersomstandigheden wordt de ontwikkelingscyclus van de steekmug ingekort, waardoor we een opmars van de mug kunnen verwachten in de komende weken. Indien we afstevenen op een warme zomer zullen er ook heel wat wespen voorkomen.’