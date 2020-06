Heeft Julian Assange samengewerkt met hackersgroep Anonymous?

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft nieuwe elementen voorgelegd in de zaak tegen Julian Assange. De Australische WikiLeaks-oprichter zou hebben samengezworen met hackers om in computers in te breken, onder meer die van een Navo-land.

De nieuwe beschuldigingen breiden de samenzweringsbeschuldigingen tegen Assange uit. De Australiër zou ‘een niet-geautoriseerde toegang gehad hebben tot een informatiesysteem van een regering van een Navo-land’. Uit de documenten moet ook blijken dat hij de hackersgroepen LulzSec en Anonymous in de arm heeft genomen.

Asssange zou de leider van LulzSec in 2012 een lijst hebben gegeven met daarop bedrijven of organisaties om te hacken. Op die lijst zouden onder meer de Amerikaanse krant The New York Times, de Amerikaanse buitenlandse inlichtingendienst CIA en de Amerikaanse geheime dienst NSA hebben gestaan. Assange zou hebben aangegeven dat gehackt materiaal van die drie het interessants zou zijn.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie werkte de LulzSec-leider op dat moment samen met de FBI, de Amerikaanse federale politiedienst.

De hoorzittingen in de uitleveringszaak rond WikiLeaks-oprichter Julian Assange zijn door het coronavirus uitgesteld tot september. Een exacte datum kon de rechtbank van Londen nog niet bepalen.

175 jaar cel

De Verenigde Staten willen de 48-jarige Assange onder meer vervolgen voor de publicatie van geheim materiaal over de oorlogen in Afghanistan en Irak op de klokkenluiderssite WikiLeaks. Daardoor zouden volgens Washington vooral Amerikaanse informanten gevaar gelopen hebben. Als Assange, die nog steeds alles ontkent, voor alle achttien aantijgingen die intussen tegen hem geuit zijn, veroordeeld zou worden, kan hij tot 175 jaar gevangenisstraf krijgen.

Assange verschool zich in 2012 in de ambassade van Ecuador in Londen om uitlevering aan Zweden te voorkomen. Daar verdachten de autoriteiten hem van seksueel misbruik. De oprichter van WikiLeaks verbleef er uiteindelijk zeven jaar, tot de regering van Ecuador hem de deur wees. Hij belandde vervolgens in een Britse cel omdat hij naar de ambassade was gevlucht terwijl hij voorwaardelijk vrij was. Uit vrees dat de Australiër weer de benen zou nemen, weigerde de Britse rechter eerder dit jaar Assange op borgtocht vrij te laten tijdens de behandeling van zijn uitleveringszaak.