Franky Van der Elst ontslagen als assistent bij KV Oostende, maar: “Andere rol binnen club is mogelijk”

Franky Van der Elst (59) is niet langer assistent bij KV Oostende. De nieuwe Duitse coach, Alexander Blessin, kiest voor zijn landgenoot Markus Pflanz als assistent. Voor Van der Elst is er mogelijk een andere rol binnen de club weggelegd, zo meldt KVO.

Van der Elst vernam dat zijn rol als T2 is uitgespeeld bij KV Oostende, dat woensdag zijn eerste training van het nieuwe seizoen afwerkte. Voor de voormalige Rode Duivel kan wel nog een andere rol binnen de club weggelegd zijn, zo klinkt het op de clubwebsite.

“Ik had woensdagmorgen een goed gesprek met Franky en ik legde hem uit dat Alexander graag met zijn eigen staf aan de slag wou, maar dat we wel andere opportuniteiten zien voor hem”, aldus voorzitter Gauthier Ganaye. “Ik denk maar aan bijvoorbeeld de jeugdwerking, waar hij met zijn pakken ervaring zeker een belangrijke rol zou kunnen spelen. Laat ons zien wat de toekomst brengt. Alexander brengt een nieuwe stijl van voetballen met zich mee en het is belangrijk dat hij dit in optimale omstandigheden kan doen met mensen die hij kent. Dit is geen keuze tégen de oude staf, maar vóór een nieuwe groep met een nieuwe aanpak. Het is nu aan die nieuwe staf én de spelers om hard te werken zodat we het maximale uit deze groep kunnen halen.”

Van der Elst was sinds 2018 assistent bij KV Oostende, toen hij samen met Gert Verheyen de nationale U19 inruilde voor de kustploeg. Hij stond nadien ook Hugo Broos, Kare Ingebrigtsen, Dennis van Wijk en Adnan Custovic bij. Die laatste werd begin juni ontslagen.

Blessin nam verder ook videoanalist Mattias Grote en physical coach Alfred Ntiamoah mee naar KV Oostende. Die laatste was vorig seizoen bij Excel Moeskroen aan de slag. Patrick Creemers blijft keepertrainer. Assistent Franck Berrier en conditietrainer Joost Desender, van wie de contracten eind juni aflopen, vertrekken.