Ruim uur file op E40 richting Gent ter hoogte van Merelbeke

Op de E40 staat donderdagochtend omstreeks 08.15 uur na een ongeval in Merelbeke ruim een uur file in de richting van Gent.

Een auto is er over de kop gegaan en de hoofdrijbaan is versperd. Er is een moeilijke doorgang, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De inzittende van de auto is naar het ziekenhuis gebracht.

In de andere richting (Brussel) is er op de E40 ook hinder door een brandend voertuig in Nevele. Daar is er zware rookontwikkeling en zijn twee rijstroken uit voorzorg afgesloten. De file groeit er aan.