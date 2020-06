Vier NBA-spelers testen positief op corona maand voor herstart competitie

De Amerikaan Jabari Parker en de Oekraïner Alex Len, basketspelers van NBA-team Sacramento Kings, hebben positief getest op het coronavirus. Dat hebben beide spelers woensdag aangekondigd.

“Enkele dagen geleden testte ik positief op COVID-19, ik ging onmiddellijk in zelfisolatie in Chicago en voel me goed”, stelde forward Parker in een persbericht van de Kings.

In een bericht op Instagram stelde power forward Len dat hij dinsdag in Sacramento werd getest, met uiteindelijk een positief resultaat. “Ik bedank de NBA voor het opstellen van protocollen zodat dit vroeg werd vastgesteld. Ik heb mezelf meteen in quarantaine geplaatst en hoop dat ik zo snel mogelijk mijn teammaats kan helpen om de play-offs te halen.”

Eerder woensdag liet ook Malcolm Brogdon (Indiana Pacers) weten dat hij vorige week positief heeft getest op het coronavirus. Dinsdag raakte bekend dat de Serviër Nikola Jokic, sterspeler van de Denver Nuggets, het virus opliep. Hij verblijft momenteel in Servië en mag pas na twee negatieve testen terugkeren naar Colorado, waar hij nogmaals getest zal worden.

Het NBA-seizoen werd in maart onderbroken vanwege de coronacrisis. Het is de bedoeling dat 22 teams naar Disney World in Orlando (Florida) afzakken om daar vanaf eind juli het seizoen uit te spelen.