Nieuwe recordcijfers in VS, dat coronavirus maar niet onder controle krijgt

De Verenigde Staten krijgt het coronavirus maar niet onder controle. Het aantal nieuwe besmettingen op dagbasis heeft een nieuwe piek bereikt, twee maanden na het vorige record.

Er werden woensdag niet minder dan 36.880 nieuwe besmettingen vastgesteld in de Verenigde Staten, waardoor een nieuw dagrecord is gevestigd. De laatste piek dateert van 24 april, met 36.739 besmettingen. Het toont aan dat de Verenigde Staten de epidemie niet onder controle krijgt. Vooral de laatste weken zijn het aantal besmettingen opnieuw pijlsnel gestegen.

De heropflakkering situeert zich vooral in het zuiden en het westen, maar het aantal besmettingen stijgt snel in meer dan twintig staten, waaronder Florida, Texas en Californië. In Californië, waar gouverneur Gavin Newsom nochtans al snel maatregelen had getroffen om het virus in te perken, werden de afgelopen 24 uur meer dan 7.000 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Houston slaat alarm

In Arizona piekt ook het aantal ziekenhuisopnames, net zoals in North Carolina, waar gouverneur Roy Cooper heeft aangekondigd dat de heropening drie weken wordt gepauzeerd en het dragen van mondmaskers in het openbaar verplicht wordt. Ook in Nevada komt er vanaf vrijdag zo’n verplichting. ‘Het is een medische noodzakelijkheid, een menselijke verplichting en een goede praktijk’, zei de Democratische gouverneur Steve Sisolak. Intussen zijn er al een twaalftal staten waar regels gelden ronden het dragen van een mondmasker op publieke plaatsen.

In Texas zijn meer dan 4.300 personen gehospitaliseerd, een verdubbeling van het aantal begin deze maand. In Houston slaan ze alarm, daar zijn bijna geen bedden meer beschikbaar voor nieuwe patiënten.

Quarantaine

De staat New York, dat even het epicentrum was van de uitbraak, heeft zijn cijfers wel onder controle. Om dat zo te houden stelt de staat, samen met de naburige staten New Jersey en Connecticut, een quarantaine van twee weken in voor inreizende mensen uit negen staten met een hogere besmettingsgraad. Bij een overtreding kan een boete van duizend dollar worden opgelegd.

De verplichte quarantaine geldt niet voor president Donald Trump, die dit weekend een bezoek zou brengen aan New Jersey. ‘De president van de Verenigde Staten is geen burger’, verklaarde een woordvoerder van het Witte Huis aan Reuters, die erop wees dat iedereen die in de buurt komt van de president - personeel, gasten, pers - eerst negatief moeten testen op covid-19.

In totaal raakten nu al meer dan 2,3 miljoen Amerikanen besmet met het virus, 121.925 personen hebben het niet overleefd.