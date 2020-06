Extinction Rebellion verwijdert letters Financiëntoren

De klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmorgen vroeg enkele metalen letters verwijderd van de Financiëntoren in Brussel. Die willen ze herdopen, om hun ongenoegen te uiten over het huidige regeringsbeleid.

Extinction Rebellion wil de Finance Tower aan de Kruidtuinlaan hernoemen tot Resilience Tower en heeft daarom donderdagochtend de metalen letters weggehaald die Finance spelden, zo kondigen ze zelf aan via een persbericht met beeldmateriaal.

Ze deden dat omdat naast het ministerie van Financiën ook het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Asiel en Migratie gehuisvest zijn in het gebouw, en dat niet wordt gereflecteerd in de naam. Volgens de activisten is het ook een afspiegeling van het regeringsbeleid.

‘Dit staat symbool voor waardoor onze politiek zich laat leiden. We willen dat onze regeringen focussen op het bouwen van een veerkrachtige samenleving die beter voorbereid is op de crisissen die ons nog te wachten staan’, klinkt het.

De groep benadrukt dat er geen schade werd toegebracht aan de muur en de letters ‘slechts geleend zijn’. ‘Ze zullen worden teruggebracht aan de premier van een volgende regering, wanneer deze gevormd is, zodat ze in een museum kunnen worden geplaatst.’

Het verwijderen van de letters is een voorsmaakje van de actie die de activisten zaterdagmiddag hebben gepland. Ze zullen eerst samenkomen aan de Beurs (15 uur) en in de Nieuwstraat (16 uur) alvorens om 17 uur de nieuwe naam van de Financiëntoren in te huldigen.