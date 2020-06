Gaia lanceert campagne om katten te steriliseren

Dierenrechtenorganisatie Gaia start donderdag een mediacampagne om katten te steriliseren en katers te castreren.

In Vlaanderen zou dat voor negen op de tien huiskatten gebeurd zijn, maar voor ruim 160.000 dieren is dat nog niet het geval. ‘Aangezien katten kweken als konijnen kunnen die jaarlijks maximaal 1,4 miljoen extra kittens voortbrengen. Blijven campagne voeren en sensibiliseren is dus absoluut noodzakelijk’, klinkt het.

Vandaar de nieuwe radiospot van Gaia, die met een knipoog (‘Laat je poesje knippen, voor ze begint te wippen’ en ‘Knippen die ballen, dan pas knallen’) de problematiek in de schijnwerpers wil zetten.

Uit een rondvraag blijkt dat er naar schatting 1.726.917 huiskatten zijn in Vlaanderen. Daarvan zijn er 1.566.142 (91 procent) gesteriliseerd. Bij katers gaat het om 94 procent en bij kattinnen om 88 procent. Dieren afkomstig uit het dierenasiel of van een erkende kweker zijn vaker gesteriliseerd/gecastreerd.

Zwerfkatten

De belangrijkste reden voor sterilisatie is dat mensen geen nestje willen en dat ze het aantal zwerfkatten willen zien dalen. Voor katers is de belangrijkste motivatie het tegengaan van sproeien en het dier rustiger maken. Maar sterilisatie/castratie is sinds meer dan twee jaar ook wettelijk verplicht in Vlaanderen en volgens de dierenrechtenorganisatie werpt dit zijn vruchten af. De kostprijs, tijdgebrek om naar de dierenarts te gaan, de kat die niet vrij buiten rondloopt en de leeftijd van het dier zijn de belangrijkste barrières.

De radiospot zal te horen zijn van 25 juni tot 9 juli. ‘Ons einddoel is een perfect evenwicht tussen het aantal katten in het asiel en het aantal katten dat geadopteerd wordt, zodat geen enkele gezonde kat nog dient te worden geëuthanaseerd’, zegt Gaia.