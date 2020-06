Juventus heeft woensdagavond zonder te spelen een gouden zaak gedaan in de titelstrijd in de Serie A. Eerst zag het hoe Inter ondanks een penaltytreffer van Romelu Lukaku niet kon winnen van Sassuolo (3-3), daarna ging ook die andere titelconcurrent Lazio onderuit bij Atalanta (3-2). In die laatste match kwamen Timothy Castagne én Jordan Lukaku als invallers in actie. De Oude Dame telt nu vier punten voorsprong op Lazio, en acht punten voorsprong op Inter.

Inter probeerde Sassuolo meteen bij de keel te grijpen in een leeg Giuseppe Meazza, maar de nummer twaalf van de Serie A counterde vlijmscherp. Amper drie minuten stonden op de klok of Filip Djuricic (ex-Anderlecht) vond na een knappe actie spits Francesco Caputo, die zijn veertiende van het seizoen binnen duwde: 0-1. Internazionale wilde meteen reageren, maar elke tegenstoot van Sassuolo was gevaarlijk. Zo kwam het dat de groen-witten, onder impuls van een sterke Djuricic, de halve kansen op elkaar stapelden. Alleen: in de zone van de waarheid ontbrak het aan precisie.

Lukaku, die tot dan toe prima als aanspeelpunt gefungeerd had, kreeg amper een bal in de buurt van het doel. Tot vijf minuten voor rust, toen de bal op de stip ging na een onbesuisde overtreding in de zestien van Sassuolo. De Rode Duivel bleef koel vanop de strafschopstip: 1-1. Op slag van rust had Inter de situatie zowaar helemaal omgedraaid toen linksachter Cristiano Biraghi met een gelukje kon doorstomen en de bal hoog in doel trapte.

Enorme misser kost Inter de zege

En op het uur leek het alsof de thuisploeg de schaapjes helemaal op het droge had: nadat een schot van Lukaku maar net uit doel gehouden kon worden, kon Gagliardini vrij aanleggen vanop enkele meters van doel. Tot ieders verbazing trapte hij zo nonchalant dat de bal nog tegen de deklat vloog.

Dat zou Inter zich nog beklagen, want in een knotsgekke slotfase vielen er nog drie doelpunten. Inter-verdediger Ashley Young ontpopte zich daarbij tot antiheld. Eerst beging hij een domme penaltyfout op Mulder, waardoor Domenico Berardi vanop de stip de 2-2 kon aantekenen.

Inter moest met nog tien minuten te gaan weer volle kracht vooruit. Lukaku leek met nog vijf minuten te gaan de redder in nood, maar zijn tweede doelpunt van de avond werd afgekeurd voor buitenspel.

Ashley Young is tweede keer de schlemiel

Uiteindelijk scoorde Valerio alsnog de 3-2 door een vrije trap aan de tweede paal binnen te tikken, maar in blessuretijd devieerde Young - alweer hij - een voorzet ongelukkig tot bij bezoeker Giangiacomo Magnani. Die prikte simpel de 3-3 in doel.

In blessuretijd pakte Skriniar nog een tweede gele kaart, waardoor Inter de match met tien moest volmaken.

Door het nieuwe puntenverlies blijft Inter hangen op acht punten van leider Juventus. Zo lijkt de titeldroom van Lukaku en co. zo op elf speeldagen van het einde uit elkaar te spatten.

Castagne klopt Jordan Lukaku, Juventus lachende derde

Later op woensdagavond kwamen Timothy Castagne en Jordan Lukaku ook nog in actie als invallers in de topper tussen Atalanta en Lazio, dat Juventus op de hielen zit in de stand. De Romeinen kwamen op een dubbele voorsprong door een eigen goal van Marten de Roon en een treffer van ex-Genkie Sergej Milinkovic-Savic, maar treffers van Robin Gosens, Ruslan Malinovskyi - nog een ex-Genkie - en José Palomino draaiden de situatie nog helemaal om.

Voor Lazio komt zo een einde aan een reeks van 21 wedstrijden zonder nederlaag. Leider Juventus is de lachende derde en behoudt vier punten voorsprong op de hoofdstedelingen.