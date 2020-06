Miljardair Thiele schaart zich achter redding Lufthansa

Nadat hoofdaandeelhouder Heinz-Hermann Thiele eerder had gedreigd om de redding van de Duitse luchtvaartreus Lufthansa te dwarsbomen bij de aandeelhoudersvergadering, morgen, trekt hij zijn verzet in, meldt de Frankfurter Allgemeine.

De Duitse luchtvaartreus Lufthansa wordt zwaar geraakt door de coronacrisis en moest aankloppen bij de Duitse overheid om het hoofd boven water te houden. Het bedrijf onderhandelde een reddingspakket van maar liefst 9 miljard euro met de regering van Angela Merkel. De Duitse overheid krijgt in ruil 20 procent van de aandelen.

Hoewel ook de Europese Commissie reeds groen licht gaf aan het reddingspakket, moeten de aandeelhouders van Lufthansa morgen ook hun goedkeuring geven. Maar miljardair Heinz-Hermann Thiele dreigde roet in het eten te gooien. Als hoofdaandeelhouder van Lufthansa was hij het niet eens met de voorwaarden voor de redding, en zei hij vorige week dat het bedrijf een nieuw pakket moest onderhandelen. Volgens Thiele koopt de Duitse overheid zich te goedkoop in, en zal ze een herstructurering te veel in de weg staan.

Omdat er morgen slechts 38 procent van het kapitaal zal stemmen, en een tweederdemeerderheid nodig is voor een goedkeuring, speelt Thiele, met 15,5 procent van de aandelen, een sleutelrol. Lufthansa begon zich al voor te bereiden op een plan B.

Maar dat zal niet nodig zijn, meldt de Duitse krant Frankfurter Allgemeine. Thiele zal voor de redding stemmen. Dat is mogelijk ook goed nieuws voor Brussels Airlines, dat steun nodig heeft van zijn Duitse moeder Lufthansa om te overleven. Eerder vandaag konden vakbonden en directie bij Brussels Airlines een akkoord over het toekomstplan voor het bedrijf afkloppen.

De toekomst van Brussels Airlines ligt nu in handen van de Belgische regering en Lufthansa. Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) zegt de ‘nodige inspanningen’ te willen doen.