Julian Alaphilippe ruilt Vlaamse kasseien met enkele ploegmaats alweer in voor Franse Alpencols

Nadat hij vorige week nog deRonde van Vlaanderen verkende, heeft Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) nu ook samen met ploegmaats Dries Devenyns en Bob Jungels de Col de la Madeleine in de Franse Alpen bedwongen. De klim vanaf het skistation van Méribel maakt dit jaar deel uit van de zeventiende rit van de Tour de France.

Alaphilippe heeft een reputatie hoog te houden in de Ronde van Frankrijk. De Fransman verraste vorig jaar in zijn thuisland door liefst veertien dagen in het geel te blijven. De Tour wordt dit jaar gereden van 29 augustus tot 20 september. De Col de la Madeleine wordt aangedaan in de laatste week. In 2018, bij de vorige passage van de Tour over de Madeleine, was Alaphilippe er het eerste boven.