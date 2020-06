Jambon zet stadionpoorten open naar bekerfinale met publiek

Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) mogen sportwedstrijden vanaf juli weer een beperkt aantal toeschouwers toelaten. Dat opent perspectieven voor de bekerfinale van 1 augustus waarvoor een speciale taskforce opgericht wordt.

Fans van Club Brugge en Antwerp mogen stilaan wat hoop koesteren. Nadat de Nationale Veiligheidsraad eerder vandaag al bekend maakte dat indoorevenementen tot 200 personen vanaf juli weer mogelijk zijn. Vlaams-minister Jan Jambon, die ook in de Veiligheidsraad zetelt, voegde daar tegenover VRT NWS aan toe dat evenementen buiten met 400 personen zijn toegelaten. Vanaf augustus wordt dat zelfs uitgebreid naar 800 toeschouwers voor buitenevenementen, als de coronacurves in dalende lijn blijven tenminste. Voor speciale gelegenheden kan die grens zelfs opgetrokken worden.

‘Als de zaal of de accommodatie het toelaat om met respect voor de afstandsregels meer mensen te ontvangen, dan kan bij de overheid een toelating worden aangevraagd om boven de 400 indoor en 800 outdoor mensen te stijgen. Die toelating zal dossier per dossier bekeken worden. Dat geldt ook voor sport’, laat Jambon weten.

Taskforce

Dat opent perspectieven voor de bekerfinale van 1 augustus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. ‘Afhankelijk van het voetbalstadion’, dixit Jambon, kan het toeschouwersaantal vergroot worden. In normale omstandigheden biedt de Heizel plaats aan zo’n 50.000 fans. De kans dat meer dan 800 toeschouwers het treffen tussen Club Brugge en Antwerp dus toch live kunnen bijwonen, is niet onbestaande.

Jambon laat op Radio 1 weten dat hij een taskforce opricht die zich met de bekerfinale zal bezighouden. Eerder liet Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever al in De Standaard verstaan optimistisch te zijn over de herstart van de competitie. Daarvoor werd eerder al een speciale werkgroep in het leven geroepen. ‘De werkgroep zal met een aantal generieke richtlijnen komen. Die zijn logisch en inherent aan het voetbal. Het belangrijkste is de controle van de flows: wie komt er binnen, wie gaat er weg en hoe begeleiden we die mensen. Dat is natuurlijk niet voor elke club hetzelfde. De capaciteit in onze stadions varieert van 6.000 tot 30.000 supporters. Elk stadion is anders, en dus zullen clubs samen met lokale overheden de veiligheidsrisico’s moeten inschatten’, zegt Van Bever.