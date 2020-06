Minister De Croo: ‘Sociaal akkoord is belangrijke klip voor Brussels Airlines’

Minister van Financiën Alexander De Croo verwelkomt het sociaal akkoord bij Brussels airlines.

Vicepremier Alexander De Croo, die zich over de redding van Brussels Airlines buigt, is blij met het sociaal akkoord dat de vakbonden en directie vanmiddag hebben afgeklopt. ‘Met het akkoord is een belangrijke eerste klip genomen om Brussels Airlines in deze moeilijke tijden opnieuw een toekomstperspectief te geven’, reageert hij in een persbericht.

De vakbonden vinden dat het personeel ‘zware inspanningen’ heeft geleverd om de toekomst van Brussels Airlines te verzekeren en verwachten nu een signaal van de regering en Lufthansa, het Duitse moederbedrijf van Brussels Airlines. ‘De bal ligt nu in hun kamp’, zegt Anita Van Hoof, van de socialistische vakbond BBTK.

De Croo erkent de‘belangrijke inspanningen’ van het personeel en bevestigt dat ook de federale overheid bereid is om de nodige inspanningen te leveren. ‘Daarbij is een zekere en correcte uitvoering van een realistisch en toekomstgericht businessplan van belang, zegt de minister. ‘Alleen zo kan Brussels Airlines de volgende jaren winstgevend groeien en hebben de medewerkers ook op langere termijn voldoende tewerkstellingsvooruitzichten.’

290 miljoen euro staatssteun

Brussels Airlines, dat zwaar getroffen is door de coronacrisis, vraagt 290 miljoen euro steun aan de regering. Maar die wacht op de uitkomst van de algemene vergadering van de Lufthansa Group, morgen, die zich moet uitspreken over het Duitse reddingsplan voor de luchtvaartreus. Als daar het licht op groen wordt gezet, zullen ‘ook de onderhandelingen over federale steun aan Brussels Airlines in een beslissende fase komen’, zegt De Croo.

De Belgische overheid heeft zich, volgens De Croo, de voorbije weken tijdens de onderhandelingen met Lufthansa steeds ‘bijzonder redelijk en constructief’ opgesteld. ‘Wanneer iedereen met die ingesteldheid rond de tafel zit, is een vruchtbaar akkoord mogelijk’, zegt de minister.