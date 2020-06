In VS hebben ze genoeg van agent die zich krijger waant

George Floyd overleed exact een maand geleden. Sindsdien klinkt de roep om politiehervormingen in de Verenigde Staten steeds luider.

In Camden, New Jersey - ooit één van de gevaarlijkste steden in de Verenigde Staten - zijn ze erin geslaagd om de korpsen te transformeren. Buitenlandredactrice Ine Roox sprak met de politiecommissaris die dat voor elkaar kreeg.

