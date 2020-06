Professor Van Damme: ‘Wees consequent en verplicht mondmaskers’

De Nationale Veiligheidsraad besliste om mondmaskers niet te verplichten in supermarkten. Nochtans waren GEES-leden Marc Van Ranst en Erika Vlieghe daar openlijk voorstander van. Maar premier Sophie Wilmès (MR) wees erop dat de GEES uiteindelijk niet zelf pleitte voor een verplichting. Het rapport van de GEES wordt maandag openbaar gemaakt.

‘Ik begrijp niet wat er in de GEES gebeurd is’, zegt professor epidemiologie Pierre Van Damme (UAntwerpen) in een reactie aan De Standaard. ‘We zaten met de experten op dezelfde golflengte. Zeker als mensen met hun gezinsbubbel naar de winkel mogen en de limiet van dertig minuten niet meer geldt. Dan zullen er meer mensen per vierkante meter aanwezig zijn. Wees dan consequent, en verplicht dan het mondmasker.’

Ook voor evenementen binnen, waar vanaf augustus tot 400 mensen toegelaten zijn, vindt Van Damme het logisch om mondmaskers te verplichten.

Dat een mondmasker mogelijk toch verplicht wordt als het aantal besmettingen opnieuw stijgt, vindt Van Damme heel laat. ‘Ik geloof dat het beter is om te voorkomen dan te genezen.’

Doordat Van Ranst en Vlieghe voor de Veiligheidsraad al aankondigden dat een mondmasker verplicht zou moeten worden, dreigt mogelijk verwarring te ontstaan. Maar Van Damme is niet van mening dat de experten voor hun beurt spraken. ‘De discussie over een verplichting gaat al enkele weken mee. Uit onze bevraging blijkt dat daar een groter draagvlak voor is bij ouderen, vrouwen en mensen die een covid-19-geval kennen in hun omgeving.’

Nu de verplichting er niet gekomen is, pleit Van Damme ervoor om aan te geven dat het wel sterk aanbevolen is. ‘Een winkel kan bijvoorbeeld aangeven dat er een “mondmaskervriendelijk beleid” geldt.’