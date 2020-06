Werkgroep voetbal werkt aan richtlijnen voor heropstart competitie met fans: “We zijn in elk geval optimistisch”

Een gezamenlijke werkgroep van de Voetbalcel, KBVB, Pro League, profclubs en politie werkt aan verschillende draaiboeken voor de heropstart van de competitie, met en zonder toeschouwers. De Nationale Veiligheidsraad zette woensdag het licht op groen om vanaf augustus minstens 800 en mogelijk meer voetbalfans in de stadions toe te laten.

“Voor ons is dit nu nieuwe informatie. Die moet de werkgroep opnemen in de draaiboeken, maar we zijn optimistisch”, reageert woordvoerder Stijn Van Bever van de Pro League.

De bal in het Belgisch voetbal rolt opnieuw op 1 augustus met de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp. Een dag later werken Leuven en Beerschot de promotiefinale in 1B af. Vanaf 7 augustus komt de Jupiler Pro League opnieuw op gang. Volle stadions zijn door de coronacrisis uitgesloten, maar de Nationale Veiligheidsraad maakte woensdag een beperkte capaciteit mogelijk.

Vanaf augustus mogen sportorganisatoren 800 fans ontvangen in de buitenlucht, dat aantal wordt gehalveerd voor indoor evenementen. Infrastructuren waar het publiek neerzit, zoals voetbalstadions, kunnen een uitzondering op de maximumcapaciteit vragen. Daarvoor moeten ze een goed onderbouwd dossier indienen. “Niet alleen het aantal zitjes is belangrijk. Het is afhankelijk van het stadion, hoe je de mensen naar hun plaats begeleidt en hoe je de rust organiseert”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aan VRT NWS. “We zullen dan samen met de organisatoren bekijken of de capaciteit onder bepaalde voorwaarden kan uitgebreid worden.”

Een werkgroep met daarin veiligheidscoördinatoren, de voetbalcel en de politie, is al sinds 11 juni bezig met het opstellen van richtlijnen over eventueel supporters in de voetbalstadions. In eerdere plannen van Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) was al sprake om vanaf 1 augustus maximaal 2.000 supporters toe te laten met respect voor de anderhalve meter afstand. De Nationale Veiligheidsraad zet de deur alvast op een kier, mogelijk zelfs voor een nog grotere bezetting.

Elk stadion is anders

“Voor ons dit nieuwe informatie. De werkgroep, die nog bezig is, zal dit evalueren. We zijn in elk geval optimistisch”, aldus Van Bever. “De werkgroep zal met een aantal generieke richtlijnen komen. Die zijn logisch en inherent aan het voetbal. Het belangrijkste is de controle van de flows: wie komt er binnen, wie gaat er weg en hoe begeleiden we die mensen. Dat is natuurlijk niet voor elke club hetzelfde. De capaciteit in onze stadions varieert van 6.000 tot 30.000 supporters. Elk stadion is anders, en dus zullen clubs samen met lokale overheden de veiligheidsrisico’s moeten inschatten.”

Wanneer de werkgroep zal landen met de richtlijnen, kan woordvoerder Van Bever nog niet zeggen.