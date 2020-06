Ontploffing en brand in Antwerps industriepark

In Wijnegem is deze namiddag een grote brand uitgebroken in een industriecomplex. Omstaanders hoorden ook verschillende ontploffingen

Aan de Houtlaan in het Antwerpse Wijnegem is een grote brand uitgebroken. Een donkere zwarte rookpluim is vanop kilometers afstand te zien. Voorafgaand meldden verschillende getuigen ook ontploffingen in het industriecomplex.

Ironisch genoeg zou het gaan om een bedrijf dat gespecialiseerd is in industriële, vuurvaste bekledingen.

De brandweer zone Antwerpen is momenteel massaal ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Ze roept inwoners van Wijnegem daarbij ook op om ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten te houden.

Over de oorzaak van de ontploffingen is nog geen duidelijkheid.