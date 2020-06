Huwelijken toch mogelijk met meer dan 50 vanaf 1 augustus

In juli mogen in feestzalen slechts 50 mensen binnen, evenementen mogen tot 200 personen toelaten. Maar vanaf 1 augustus vervalt het verschil tussen een ‘feest’ en een ‘event’: de ‘evenementenmatrix’ zal beslissen met hoeveel personen je (huwelijks)feest mag doorgaan. ‘We hebben een veilige tool’, zegt minister Muylle.

Wat is het verschil tussen een familiefeest en een evenement? Die vraag lag vandaag op tafel van de Nationale Veiligheidsraad. Vanaf juli mogen kleinschalige evenementen immers weer doorgaan. Binnen mogen tot 200 mensen samen zijn, buiten 400. Liefst zittend, zo niet moeten mensen in strikt gescheiden bubbels staan. Maar de vraag drong zich meteen op: waarom mag een bedrijfsfeest met 200 personen plaatsvinden, en een familiefeest in een feestzaal slechts met 50?

‘Daarom zal vanaf 1 augustus de evenementenmatrix de leidraad zijn voor evenementen én voor feestzalen’, legt minister Nathalie Muylle uit. Die evenementenmatrix is gemaakt in samenspraak met de sector en houdt rekening met allerlei parameters, zoals: is er een buitenruimte aan de zaal, wordt er alcohol geserveerd, gaat het feest zittend of staand door? Als er bijvoorbeeld buiten plaats is om mensen te ontvangen, dan zullen meer mensen toegelaten worden.

‘De feestzalen zullen met het lokaal bestuur kunnen bepalen op welke manier een feest in hun zaal mag doorgaan’, zegt Muylle. ‘De tool zal beschikbaar zijn voor de lokale besturen, en voor iedereen trouwens. Zo kan er een protocol worden opgesteld.’

Hoeveel mensen dus op een huwelijk of familiefeest welkom zijn, hangt af van de zaal, en van de manier waarop je wil feesten: zittend, staand, met of zonder eten en alcohol. Of het niet jammer is dat al véél huwelijken voor deze zomer afgelast zijn? ‘Enkele weken geleden hadden we dit model nog niet’, merkt Muylle op. ‘We hebben nu een veilige tool om dingen te laten doorgaan. Sommigen vinden het jammer dat er nog geen vooruitzichten zijn voor september. Maar als we vroeger beslissingen nemen, zullen de regels strenger zijn omdat we de situatie slechter kunnen inschatten.’