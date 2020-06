Parijse modeweek keert dan toch terug in september

Er zullen eind september dan toch modellen over de catwalk schrijden in Parijs. De organisatoren hebben bevestigd dat de modeweek zal plaatsvinden zoals gepland en dus niet enkel een digitaal alternatief krijgt.

De Fédération de la haute couture et de la mode (FHCM) heeft dinsdag aangekondigd dat de volgende Parijse modeweek, waar de damescollecties voor zomer 2021 worden voorgesteld, zal plaatsvinden van 28 september tot 6 oktober 2020. De mannenmodeweek in juni en de coutureweek in juli werden nog geannuleerd door de coronacrisis (en werden vervangen door een digitaal alternatief), maar nu Frankrijk opnieuw naar het normale leven terugkeert, maken ook de organisatoren van de modeweek zich sterk dat er opnieuw gedefileerd zal kunnen worden.

Dat zal gebeuren ‘in lijn met de veiligheidsvoorschriften die door de overheid worden opgelegd’, maar meer details wil de FHCM voorlopig nog niet geven. Het is dus nog niet duidelijk of de shows achter gesloten deuren zullen plaatsvinden dan wel met een beperkt publiek. Vermoedelijk zullen modeontwerpers ook worden aangemoedigd om aangepaste locaties te selecteren, ofwel in openlucht, zoals Marine Serre en Jacquemus al deden, ofwel waar genoeg ventilatie en afstand kan worden gegarandeerd.

Afhakers

De FHCM houdt vast aan hetzelfde aantal dagen waarover de defilés kunnen worden verspreid, maar de kans is groot dat de kalender dit seizoen toch minder uitgebreid zijn. Onder meer Saint Laurent en Dries Van Noten hebben al aangegeven dat ze dit seizoen geen defilé zullen organiseren, terwijl andere modelabels dan weer vertraging hebben opgelopen en misschien niet op tijd klaar zullen zijn met hun collectie.

Met Dior en Chanel zullen twee toppers alvast wel present tekenen. Beide modehuizen hebben al duidelijk aangegeven dat het defilé voor hen de meest geprefereerde manier blijft om een collectie voor te stellen. Terwijl Chanel eerder deze maand zijn cruisecollectie nog voorstelde aan de hand van een videomontage, plant Dior volgende maand een defilé in het Italiaanse Lecce, weliswaar nog zonder publiek. Ook dat evenement zal via livestream gedeeld worden met het grote publiek.